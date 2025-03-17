Суд вынес решение по делу об аресте некоторых активов «Домодедово»

Апелляционный суд разрешил «Домодедово» произвести выплаты по облигациям

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил вынесенное нижестоящей инстанцией решение, частично отменившее обеспечительные меры в деле по иску Генпрокуратуры РФ «об устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово», позволившее выплатить владельцам его облигаций купонный доход. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Арбитражный суд Московской области 29 января арестовал все имущество группы «Домодедово», а также акции и доли в юрлицах, принадлежащие ее бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В дальнейшем, получив соответствующие ходатайства, суд разрешил эмитенту «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и остальным компаниям группы исполнить обязательства по облигационным выпускам.

В самом иске, поданном в один день с арестом имущества, надзорное ведомство просит взыскать в доход РФ 100 процентов долей подконтрольного Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющему активами аэропорта, группа компаний которого оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.

Процесс начался в подмосковном Арбитраже 28 февраля. Его решили провести в закрытом режиме, поскольку, как сообщалось, суд в том числе располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу» и «мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны». По данным СМИ, представители Когана и Каменщика опровергали информацию об их иностранном резидентстве.