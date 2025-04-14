Зеленский не ответил на вопрос о способе вернуть отошедшие под контроль России территории

Зеленский: Не могу сказать, как вернуть отшедшие под контроль России территории

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их обратно. Когда или как, я не могу сказать», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. «Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — высказался он. При этом политик допустил сохранение территорий за Россией и подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.