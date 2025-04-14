CBS: Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории

Президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории. Об этом лидер страны заявил во время интервью в программе «60 Minutes» на телеканале CBS.

«Нам не хватает сил [вернуть] все, и это понятная ситуация на сегодня. И поэтому эта война закончится дипломатически», — прокомментировал политик.

Однако он заявил, что Украина все еще не признает эти территории российскими. Зеленский утверждает, что утраченные земли необходимо вернуть, но когда и как он не знает.

Ранее украинский лидер отметил, что конфликт между Москвой и Киевом завершится дипломатически. Зеленский рассказал о разноформатных переговорах.