Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Зеленский: Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта на Украине

Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этого конфликта», — объяснил украинский лидер.

Зеленский также признал, что Украине «не хватает сил», чтобы противостоять России.

В том же интервью украинский президент заявил о недоверии к Москве. Вместе с тем он высказался против переговоров между Украиной и Россией.