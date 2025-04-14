Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:45, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Зеленский: Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этого конфликта», — объяснил украинский лидер.

Зеленский также признал, что Украине «не хватает сил», чтобы противостоять России.

В том же интервью украинский президент заявил о недоверии к Москве. Вместе с тем он высказался против переговоров между Украиной и Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше