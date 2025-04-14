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08:40, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался против переговоров с Россией

Зеленский заявил о недоверии к России и высказался против переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недоверии к России. Он также высказался против переговоров с Москвой во время интервью на передаче «60 минут» на телеканале CBS.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — заявил Зеленский. Так он прокомментировал удар по Кривому Рогу.

4 апреля Минобороны России сообщали об ударе по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с западными инструкторами. Там заявили о потере 85 военнослужащих.

Ранее Владимир Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в поддержке Москвы. Параллельно он обвинил политическое руководство России в якобы влиянии на американского политика.

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