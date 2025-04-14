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08:23, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскритиковал вице-президента США

Зеленский обвинил вице-президента США Вэнса в поддержке России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в поддержке России. Об этом он заявил во время интервью Скотту Пейли на телеканале CBS.

Параллельно он обвинил политическое руководство России в якобы влиянии на вице-президента США. «Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия [президента России Владимира] Путина», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также обвинил Вэнса в проявлении неуважения из-за слов о «пропагандистских турах» по стране для западных лидеров.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он считает неприемлемым употребление Зеленским нецензурных слов в Джея Ди Вэнса во время перепалки президента Украины с его американским коллегой — Дональдом Трампом.

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