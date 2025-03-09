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13:40, 9 марта 2025Россия

Песков рассказал о первом впечатлении от перепалки Зеленского с Трампом

Песков не поверил своим глазам, когда увидел перепалку Зеленского с Трампом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что не поверил своим глазам, когда увидел перепалку президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. О первом впечатлении от этого конфликта он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что даже в античные времена никогда глава государства, приезжавший куда-либо с визитом, не позволял себе вступать в публичную конфронтацию с высшим руководством принимающей стороны. «По-моему, даже в средние века такого не было. Поэтому, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — заявил представитель Кремля.

Также Песков назвал неприемлемым то, что Зеленский позволил себе употребить нецензурные слова в адрес вице-президента США Джея Ди Вэнса.

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Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин знает все нюансы ссоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Также Песков назвал перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме достаточно беспрецедентным событием. По его словам, украинский лидер в ходе визита в Вашингтон показал полное отсутствие дипломатических навыков.

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