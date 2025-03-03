Путину доложили о нюансах ссоры Трампа и Зеленского

Песков: Путин знает все нюансы ссоры Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

Президент России Владимир Путин знает все нюансы ссоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также назвал перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме достаточно беспрецедентным событием. По его словам, украинский лидер в ходе визита в Вашингтон 28 февраля показал полное отсутствие дипломатических навыков.