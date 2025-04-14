Зеленский высказался об обещании Трампа закончить конфликт за 24 часа

Зеленский: Украина всегда поддерживала риторику Трампа о мире за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал стремление главы США Дональда Трампа завершить конфликт за 24 часа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа, еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. Сам призыв — "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Украина не оказывала давления на США, поскольку понимала, «с кем имеет дело».

Ранее Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа. По словам американского лидера, на самом деле он имел в виду, что хочет «уладить этот вопрос».