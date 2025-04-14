Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:18, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot

Зеленский: Киев готов купить у Вашингтона десять систем ПВО Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Киев готов потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы купить [у США] и нам нужно хотя бы десять систем [противовоздушной обороны (ПВО) Patriot], чтобы закрыть некоторые города (...), и это 15 миллиардов долларов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов долларов, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.

Ранее украинский президент попросил союзников передать Киеву десять систем Patriot. К этому он призвал лидеров стран-партнеров во время посещения своего родного города Кривой Рог.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше