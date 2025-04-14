Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot

Зеленский: Киев готов купить у Вашингтона десять систем ПВО Patriot

Киев готов потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы купить [у США] и нам нужно хотя бы десять систем [противовоздушной обороны (ПВО) Patriot], чтобы закрыть некоторые города (...), и это 15 миллиардов долларов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов долларов, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.

Ранее украинский президент попросил союзников передать Киеву десять систем Patriot. К этому он призвал лидеров стран-партнеров во время посещения своего родного города Кривой Рог.