Женщинам перечислили пять признаков плохого гинеколога

Врач Илюхина: Плохого гинеколога выдают сомнительные анализы

Врач Татьяна Илюхина рассказала женщинам, что плохого гинеколога можно распознать по пяти признакам. Их врач перечислила в Telegram-канале.

Как отметила Илюхина, плохого гинеколога выдают сомнительные лабораторные исследования. «Направление на анализ крови на антитела к хламидиям, герпесу, цитомегаловирусу. Для диагностики нужен мазок методом ПЦР», ─ пояснила медик.

Также не нужно доверять специалистам, которые проводят лечение того или иного заболевания при отсутствии симптомов. Например, если у пациентки обнаружена уреаплазма, микоплазма или гарднерелла, но нет жалоб и планов на ЭКО. Кроме того, среди признаков плохого врача Илюхина выделила назначение препаратов с недоказанной эффективностью, несоответствующее диагнозу лечение и рекомендации непроверенных средств, таких как китайские тампоны или прокладки для поднятия матки при опущении.

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