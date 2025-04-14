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16:37, 14 апреля 2025Экономика

Жителей столицы призвали не подкармливать вальяжных московских уток

Москвичей призвали не подкармливать уток из-за угрозы потомству
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичей призвали перестать подкармливать уток и возвращающихся с зимовки птиц, сообщило агентство «Москва» в Telegram.

Оказывается, изобилие пищи может поставить под угрозу потомство птиц. Это связано с тем, что утки расслабляются, привыкают к вольготной жизни без необходимости добывать себе пищу и таким образом становятся зависимыми от человека. А еще утки могут ошибиться при выборе места для гнездования и остаться без нужного корма для выкармливания птенцов.

Ранее в лесах Москвы начал просыпаться грызун орешниковая соня. Это представитель млекопитающих, похожий на мышь, но с длинным хвостом-кисточкой. У него рыжая спинка, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна.

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