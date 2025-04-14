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15:04, 14 апреля 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на огромную грязную муху у вокзала

Жители Ишима пожаловались на скульптуру грязной мухи у вокзала
Мария Черкасова

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Жители Ишима Тюменской области пожаловались на скульптуру огромной грязной мухи у вокзала, сообщает «Подъем».

На скульптуру пожаловалась местная жительница: она попросила убрать «ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого автовокзала». В администрации Ишима ответили, что скульптура является пчелой, которая «уже немножко изжила себя».

В настоящее время власти думают, убрать скульптуру или отремонтировать. Пчелу же поставили после паводков 2016 года, когда сначала в этом районе прокопали канал для отвода воды, а затем благоустроили его — разбили клумбу и установили памятник на деньги горожан, проявивших инициативу. Местные жители добавили, что «муху» уже начали бояться дети.

Ранее неизвестные украли «золотой» зуб у скульптуры дракона, расположенной в одном из дворов Санкт-Петербурга.

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