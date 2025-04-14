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12:05, 14 апреля 2025Россия

Жителям Курской области показали на выставке обрезок трубы и велосипеды отбивавших Суджу

Хинштейн: В Курске показали обрезок трубы и велосипеды отбивавших Суджу бойцов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Курском драматическом театре жителям показали обрезок трубы и электровелосипеды бойцов, отбивавших Суджу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на выставке, посвященной операции российских военных в Судже, также представлены личные вещи бойцов. Так, по словам Хинштейна, там можно заметить пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски и кислородные баллоны.

Кроме того, гостям выставки продемонстрировали электровелосипеды участников операции «со специально уменьшенной рамой для передвижения в трубе», пояснил врио курского губернатора.

До этого стало известно, что бойцы штурмовой группы, участвовавшие в операции «Поток» по переброске в тыл противника по газовой трубе на территории Курской области, узнали о своей задаче за четыре часа до ее начала.

ЖЗЛ
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