Жителям Курской области показали на выставке обрезок трубы и велосипеды отбивавших Суджу

Хинштейн: В Курске показали обрезок трубы и велосипеды отбивавших Суджу бойцов

В Курском драматическом театре жителям показали обрезок трубы и электровелосипеды бойцов, отбивавших Суджу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на выставке, посвященной операции российских военных в Судже, также представлены личные вещи бойцов. Так, по словам Хинштейна, там можно заметить пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски и кислородные баллоны.

Кроме того, гостям выставки продемонстрировали электровелосипеды участников операции «со специально уменьшенной рамой для передвижения в трубе», пояснил врио курского губернатора.

До этого стало известно, что бойцы штурмовой группы, участвовавшие в операции «Поток» по переброске в тыл противника по газовой трубе на территории Курской области, узнали о своей задаче за четыре часа до ее начала.