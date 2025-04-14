Звезда «Голоса» пожаловалась на поющих блогеров

Финалистка «Голоса» Алла Рид заявила, что Интернет изменил музыкальную индустрию

Финалистка четвертого сезона шоу «Голос» певица Алла Рид заявила об изменении отечественного шоу-бизнеса. Ее слова передает издание 5-tv.ru.

Артистка считает, что благодаря Интернету многие могут очень быстро стать популярными и так же быстро растерять свою популярность.

«Вы назовете мне имена, я вам назову имена, и мы можем никого из них не знать. Но у людей есть своя аудитория. Какой-то блогер что-то записал, у него миллионы просмотров. А мои коллеги всю жизнь поют, а их никто не знает», — пожаловалась Рид.

Ранее стало известно, что Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке. Народный артист РСФСР признался, что слушает Коку и Краймбрери.