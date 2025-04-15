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11:22, 15 апреля 2025Ценности

Анастасия Ивлеева показала откровенные фото из отпуска

Блогерша Анастасия Ивлеева показала фото в бикини из отпуска
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала новые откровенные фото из отпуска. Соответствующий пост появился в ее аккаунте nastyaivleeva в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 34-летняя инфлюэнсерша предстала, сидя на пляже в белой рубашке и синем бикини, которое подчеркивало ее грудь. Она снялась в полный рост, в том же купальнике на фоне моря.

Кроме того, Ивлееву запечатлели загорающей в шезлонге в коричневом бикини и солнцезащитных очках. В подписи она указала, что кадры сделаны на пленочный фотоаппарат.

Ранее в апреле бывшая жена футболиста Александра Кержакова, российская телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова позагорала в крошечном бикини в Египте.

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