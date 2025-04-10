Бывшая жена Кержакова позагорала в крошечном бикини

Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова позагорала в крошечном бикини в Египте

Российская телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова позагорала в купальнике на отдыхе в Египте. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,8 миллиона подписчиков.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова позировала на размещенных фото, лежа в шезлонге и проводя время в бассейне. При этом она надела крошечное черное бикини, которое состояло из топа с узкими чашками и тонкими бретелями и трусов с завязками на бедрах. Также инфлюэнсерша дополнила образ солнцезащитными очками с коричневыми линзами и белой панамой.

В марте бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария ответила на комментарии о худобе фразой «мужу нравится».