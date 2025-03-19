Блогерша Мария Погребняк заявила, что ее худоба нравится новому мужу

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк ответила на комментарии о худобе фразой «мужу нравится» на премии журнала Marie Claire Prix d’Excellence de la Beaute. Соответствующее видео публикует Starhit в своем Telegram-канале.

36-летняя блогерша заявила, что замечания о ее фигуре воспринимает как комплимент. При этом бизнесвумен отметила, что ее внешность устраивает не только ее саму, но и нового супруга — бизнесмена Игоря Головинского.

«Меня моя худоба устраивает, моему мужу она нравится, и это самое главное. Я же не худею специально, я веду активный образ жизни. (...) Я счастливый человек, у меня очень много энергии, я хорошо питаюсь, могу себе позволить все и не толстеть», — заверила Погребняк.

В феврале Мария Погребняк также раскрыла стоимость сделанной у звездного хирурга Тимура Хайдарова пластической операции.