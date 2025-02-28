Мария Погребняк раскрыла стоимость сделанной у хирурга Хайдарова пластики

Мария Погребняк заявила, что сделала пластику у Хайдарова за 3,5 миллиона рублей

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла стоимость сделанной у звездного хирурга Тимура Хайдарова пластической операции. Интервью с ней доступно на YouTube-канале «Алена, блин!».

Предпринимательница после родов заменила имплантаты в груди, а также скорректировала лицо и живот. Она отметила, что заплатила за преображение примерно 3,5 миллиона рублей. «На себя любимую не жалко. Я всегда говорила, что естественным образом стареть не буду», — заявила гостья шоу.

При этом 36-летняя знаменитость указала, что оплатить операции помог ее новый супруг — бизнесмен Игорь Головинский. «Муж всегда меня поддерживает, во всех вопросах, даже в финансовых», — подчеркнула Погребняк.

В январе Мария Погребняк показала фигуру в купальнике после пластики.