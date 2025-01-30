Мария Погребняк показала фигуру в купальнике после пластики

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру в купальнике

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру в откровенном наряде после пластики. Соответствующие кадры появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с асимметричным верхом и вырезом в области груди. При этом бизнесвумен похвасталась подтянутой и стройной фигурой. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Известно, что Погребняк с семьей проводит отпуск на Маврикии.

В декабре 2024 года Мария Погребняк пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики. Звезда разместила снимок с весами, которые показывали 45,2 килограмма.