Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:12, 30 января 2025Ценности

Мария Погребняк показала фигуру в купальнике после пластики

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру в откровенном наряде после пластики. Соответствующие кадры появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с асимметричным верхом и вырезом в области груди. При этом бизнесвумен похвасталась подтянутой и стройной фигурой. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Известно, что Погребняк с семьей проводит отпуск на Маврикии.

В декабре 2024 года Мария Погребняк пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики. Звезда разместила снимок с весами, которые показывали 45,2 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

      Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

      Зеленского обвинили в игнорировании просьб остановить пытки

      Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

      Названа версия столкновения вертолета с самолетом в США

      В Европе предложили возобновить поставки газа из России ради мирной сделки

      Пленный солдат ВСУ рассказал об американских инструкторах на Украине

      Столкновение поезда с автобусом под Москвой попало на видео

      Пожилых людей предупредили о вредных пищевых привычках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше