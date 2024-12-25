Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 25 декабря 2024Ценности

Мария Погребняк пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики

Мария Погребняк посетовала, что весит 45,2 килограмма и стремительно худеет
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость разместила снимок с весами, которые показывали 45,2 килограмма. При этом звезда призналась, что вчера почувствовала себя плохо. «Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошел до 45 килограммов», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

При этом Погребняк объяснила, что ее похудение связано с новорожденным сыном, у которого стали прорезаться зубы. «А еще декабрь — месяц суеты! Нужно купить подарки, старшие дети на каникулах, их тоже нужно развлекать. Плюс я готовлюсь к поездке в детский дом, и это требует много энергии. Не успеваю нормально поесть, нервничаю, и в итоге вес продолжает снижаться», — написала бизнесвумен.

Ранее в декабре Мария Погребняк оценила внешность после пластики у Хайдарова фразой «я в шоке». Знаменитость рассказала, что решилась на коррекцию груди после родов. Известно, что также Погребняк перенесла пластику лица и живота.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

      В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

      Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

      Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      Захарова сообщила об отправке российских дипломатов в Актау после авиакатастрофы

      В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

      Главу одесской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» задержали за взятку в миллион долларов

      В Кремле объяснили нежелание Путина поздравлять США с Новым годом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше