Мария Погребняк пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики

Мария Погребняк посетовала, что весит 45,2 килограмма и стремительно худеет

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на стремительную потерю веса после пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость разместила снимок с весами, которые показывали 45,2 килограмма. При этом звезда призналась, что вчера почувствовала себя плохо. «Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошел до 45 килограммов», — посетовала она.

При этом Погребняк объяснила, что ее похудение связано с новорожденным сыном, у которого стали прорезаться зубы. «А еще декабрь — месяц суеты! Нужно купить подарки, старшие дети на каникулах, их тоже нужно развлекать. Плюс я готовлюсь к поездке в детский дом, и это требует много энергии. Не успеваю нормально поесть, нервничаю, и в итоге вес продолжает снижаться», — написала бизнесвумен.

Ранее в декабре Мария Погребняк оценила внешность после пластики у Хайдарова фразой «я в шоке». Знаменитость рассказала, что решилась на коррекцию груди после родов. Известно, что также Погребняк перенесла пластику лица и живота.