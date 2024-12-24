Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 24 декабря 2024Ценности

Мария Погребняк оценила внешность после пластики у Хайдарова фразой «я в шоке»

Мария Погребняк: рада, что скорректировала грудь у Тимура Хайдарова
Екатерина Ештокина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария оценила внешность после пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова фразой «я в шоке». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость рассказала (на момент написания новости сторис была удалена), что решилась на коррекцию груди после родов. «Сегодня увидела швы после якорной подтяжки, и я в шоке — их уже практически не видно. Я так рада, что пошла именно к Тимуру. Только 20-е сутки после ОП, а я уже восстановилась и готова лететь на отдых!» — заявила она.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Известно, что также Погребняк перенесла пластику лица и живота.

Ранее в декабре мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери. По словам женщины, ее дочь выглядит бледной, худой, а также видны синяки под глазами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше