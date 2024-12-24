Мария Погребняк оценила внешность после пластики у Хайдарова фразой «я в шоке»

Мария Погребняк: рада, что скорректировала грудь у Тимура Хайдарова

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария оценила внешность после пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова фразой «я в шоке». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость рассказала (на момент написания новости сторис была удалена), что решилась на коррекцию груди после родов. «Сегодня увидела швы после якорной подтяжки, и я в шоке — их уже практически не видно. Я так рада, что пошла именно к Тимуру. Только 20-е сутки после ОП, а я уже восстановилась и готова лететь на отдых!» — заявила она.

Известно, что также Погребняк перенесла пластику лица и живота.

Ранее в декабре мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери. По словам женщины, ее дочь выглядит бледной, худой, а также видны синяки под глазами.