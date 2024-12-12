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17:30, 12 декабря 2024Ценности

Мария Погребняк оценила свой внешний вид после пластики словами «результат шокирует»

Бывшая жена футболиста Погребняка Мария: я довольна результатом пластики
Екатерина Ештокина

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария оценила свой внешний вид после пластики со словами «результат шокирует». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость снялась в зеркале в черном послеоперационном корсете и заявила, что уже сейчас довольна своей новой внешностью. «Для идеального результата нужно еще немного времени, но я уже вижу изменения. Мне вернули мою девичью грудь — без "шаров", которые смотрятся вульгарно и немодно. Ушел "грустный живот", который проявлялся даже от стакана воды!» — призналась звезда.

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Помимо этого, блогерша рассказала, что хирурги скорректировали формы ее лица. «Никакие косметологи в моем случае не могли решить проблему с малярными мешками ни с помощью гиалуронки, ни радиессом, ни массажами. Мое лицо стало угловатым и выглядело, как мне писали, будто "пчелы покусали". Теперь же, благодаря чудесам моих хирургов, я чувствую себя совершенно иначе!» — подчеркнула Погребняк.

В заключение инфлюэнсерша уточнила, что ее восстановление проходит быстро. «Реабилитация занимает всего 14 дней, и я уже наслаждаюсь свежим видом своего лица, как после отдыха где-то на Мальдивах», — подытожила она.

Ранее в декабре мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери. Родственница Погребняк Лариса Шаталова заявила, что хирургические манипуляции дочери лишь ухудшили ее внешний вид.

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