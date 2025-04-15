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20:44, 15 апреля 2025Ценности

Анна Седокова посетила премию в корсете с глубоким декольте

Певица Анна Седокова посетила премию в блестящем корсете с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @peopletalkru

Российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова посетила премию «Voice: Главные лица 2025» в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке исполнительница предстала в наряде, состоящем из облегающей юбки-миди из атласной ткани.

Помимо этого, звезда надела блестящий корсет без бретелей и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Вдобавок звезде распустили завитые в локоны волосы и нанесли мейкап в стиле смоки айс.

Ранее в апреле Седокова оправдалась за откровенный наряд на премии после потери бывшего мужа. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» вышла на ковровую дорожку в атласном корсетном платье с глубоким декольте и вырезами на животе.

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