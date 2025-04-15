Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестиваль фразой «если не сейчас, то когда?»

Певица Апина объяснила, что кожаное боди на фестивале — отражение ее настроения

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестивале «Удачные песни» фразой «если не сейчас, то когда?». Соответствующий комментарий приводит сайт телеканала Пятого канала.

Известно, что 60-летняя исполнительница предстала на мероприятии в черном кожаном боди, сетчатых колготках и сапогах, оформленных тонкой шпилькой и высоким голенищем. По словам Апиной, выбор такого наряда — это отражение ее сиюминутного настроения.

«У меня много костюмов, один из них вот такой. Сегодня настроение вот такое, потому что я похудела, прекрасно выгляжу и много еще почему всякого разного», — отметила артистка.

Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская опубликовала видео в откровенном наряде.