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19:21, 15 апреля 2025Ценности

Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестиваль фразой «если не сейчас, то когда?»

Певица Апина объяснила, что кожаное боди на фестивале — отражение ее настроения
Мария Винар

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестивале «Удачные песни» фразой «если не сейчас, то когда?». Соответствующий комментарий приводит сайт телеканала Пятого канала.

Известно, что 60-летняя исполнительница предстала на мероприятии в черном кожаном боди, сетчатых колготках и сапогах, оформленных тонкой шпилькой и высоким голенищем. По словам Апиной, выбор такого наряда — это отражение ее сиюминутного настроения.

«У меня много костюмов, один из них вот такой. Сегодня настроение вот такое, потому что я похудела, прекрасно выгляжу и много еще почему всякого разного», — отметила артистка.

Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская опубликовала видео в откровенном наряде.

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