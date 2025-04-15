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20:08, 15 апреля 2025Наука и техника

Армия США анонсировала создание человеко-машинного формирования

Армия США анонсировала создание человеко-машинного формирования в 2027 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Армия США анонсировала создание первого человеко-машинного формирования Human Machine Integrated Formation (HMIF) в 2027 году. Об этом пишет издание Breaking Defense.

«Взводы HMIF будут включать в себя как наземные, так и воздушные платформы, полезную нагрузку и средства обеспечения, в дополнение к машине управления, из которой будут действовать солдаты», — заявил подполковник Джонатан Джуди, отвечающий за HMIF.

По его словам, концепция человеко-машинного формирования предполагает, что первыми в бой с противником вступят роботы, управляемые операторами, а не солдаты.

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В настоящее время формирование имеет множество различных инициатив во взаимодействии с Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO), погружаясь в то, как солдаты могут использовать новое оружие в рамках HMIF, — говорится в публикации.

В сентябре 2020 года издание Defense News сообщило, что армия США провела учения в рамках проекта Convergence, предполагающего объединение пилотируемых и беспилотных средств и использование систем управления с искусственным интеллектом и машинным обучением.

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