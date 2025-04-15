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11:21, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Бывшая жена известного телеведущего попыталась нанять для него киллера

Бывшую жену ведущего Соломона арестовали за попытку нанять киллера для него
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Franklin Police Department / People

В США арестовали бывшую жену известного телеведущего Аарона Соломона Анджелию Соломон. Как пишет People, она попыталась нанять киллера, чтобы тот расправился с ее бывшим мужем.

В полиции заявили, что Соломон отправилась на встречу с киллером, которым на самом деле был сотрудник правоохранительных органов, выдававший себя за наемного убийцу. В разговоре она предоставила информацию о том, где можно найти ее бывшего мужа, и пообещала деньги за то, что ведущий «исчезнет и будет закопан».

Уточняется, что женщина хотела расправиться с бывшим мужем, поскольку это позволило бы их дочери получить доступ к трастовому фонду. Соломон арестовали, ей предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в США взяли под стражу супругу ведущего известного американского реалити-шоу Ghost Adventures Аарона Гудвина. Уточнялось, что Виктория Гудвин планировала заплатить заключенному более 11,5 тысячи долларов за расправу над мужем.

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