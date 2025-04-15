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08:06, 15 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего главреда российской версии журнала Playboy обвинили в хищении 50 миллионов рублей

Экс-главреда российской версии Playboy Ляпорова обвинили в хищении 50 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова обвинили в хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ляпоров проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он находится под подпиской о невыезде. Следователи уже завершили расследование его уголовного дела и передали материалы в суд.

По версии следствия, журналист предлагал потерпевшим инвестировать деньги в две компании, а в реальности забирал их себе. Ущерб по делу превысил 50 миллионов рублей.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда российской версии журнала Playboy с 2007 по 2009 год.

26 ноября 2024 года стало известно о задержании Ляпорова.

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