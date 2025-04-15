Посол Китая указал на попытки Трампа испортить отношения Москвы и Пекина

Посол КНР Ханьхуэй: Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая

Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие двусторонних отношений России и Китая, несмотря на свои попытки вбить клин между странами. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

«Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что две страны объединяют общие интересы и стратегии для подъема своих экономик. Для их реализации Россия и Китай нуждаются в стабильной международной обстановке, поэтому США делают все возможное для ее подрыва, добавил посол.

Ранее председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США Марк Грин заявил, что своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине Трамп пытается вбить клин в отношения между Россией и Китаем и тем самым усилить влияние Вашингтона в международных делах.

