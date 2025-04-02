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17:47, 2 апреля 2025Мир

В США раскрыли план Трампа на Россию и Китай

Конгрессмен Грин: США пытаются вбить клин в отношения между Россией и Китаем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп пытается вбить клин в отношения между Россией и Китаем, чтобы усилить влияние Вашингтона в международных делах. Об этом заявил председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News, цитату приводит РИА Новости.

«Я считаю, что часть того, как президент Трамп ведет дела с [президентом России Владимиром] Путиным в украинских делах, заключается в попытке создать способ вбить клин между Россией и Китаем», — отметил конгрессмен.

Грин также подчеркнул, что такая стратегия интересна Трампу для давления на Иран. По его мнению, Соединенные Штаты якобы способны разорвать связи Москвы с Пекином и Тегераном.

10 февраля вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) профессор Гун Цзюн заявил в беседе с «Лентой.ру», что Трамп неспособен рассорить Россию и Китай и растущие связи двух стран, в том числе из-за американского высокомерия и восприятия Москвы и Пекина как угрозы.

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