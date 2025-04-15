Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:53, 15 апреля 2025Из жизниЭксклюзив

Деловым людям посоветовали устраивать свидания за завтраком

PR-директор Mamba посоветовала занятым людям ходить на свидания перед работой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

PR-директор Наталья Красильникова дала занятым людям советы, как выкроить время для ходить на свидания. Об этом представительница сервиса для знакомств Mamba рассказала «Ленте.ру».

По словам Красильниковой, чаще всего деловые люди испытывают трудности в поиске романтического партнера из-за нехватки времени и попыток оптимизировать процесс знакомств. «Если превратить свидания в рутину, можно быстро выгореть. Любовные отношения не подчиняются строгим бизнес-метрикам. В отличие от деловой сферы, где все измеряется показателями, в любви работают случайность, химия и эмоции», — поясняет Красильникова.

Она посоветовала таким россиянам попытаться вписать свидания в свой график так, чтобы это не вызывало стресса. PR-директор порекомендовала начинать с коротких встреч — например, устраивать их за завтраком. «Завтрак — идеальное время для первого свидания. Он короткий, ненавязчивый, и при этом всегда есть повод закончить встречу: впереди рабочий день», — отметила она. При этом Красильникова подчеркнула, что подходящим форматом может стать и ланч, и ужин — все зависит от ритма жизни человека и его комфорта.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Она также посоветовала бизнесменам и состоятельным карьеристам не демонстрировать на свидании достаток, намеренно доставая ключи от дорогого авто или выбирая излишне дорогой ресторан. Красильникова подчеркнула, что получить удовольствия от свиданий не так сложно, нужно просто не относиться к ним как к работе и искать темы беседы за пределами рабочих амбиций и успехов. Кроме того, по ее мнению, на время встречи лучше отложить телефон в сторону и сосредоточиться на том, чтобы лучше узнать нового человека.

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа ввести новые санкции против России. Почему президент США решил пойти на это?

    В России предложили отменить повышающие коэффициенты на «коммуналку»

    В Европе начали искать способ окончательно порвать с зависимостью от «Газпрома»

    Раскрыты последствия массированной атаки на Курск для тысячи россиян

    Начато расследование после обвала породы на шахте в российском регионе

    Вице-президент США ответил на критику Зеленского

    Деловым людям посоветовали устраивать свидания за завтраком

    В ЕС отреагировали на планы поставить ракеты Taurus на Украину

    Российский роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше