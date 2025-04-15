Деловым людям посоветовали устраивать свидания за завтраком

PR-директор Mamba посоветовала занятым людям ходить на свидания перед работой

PR-директор Наталья Красильникова дала занятым людям советы, как выкроить время для ходить на свидания. Об этом представительница сервиса для знакомств Mamba рассказала «Ленте.ру».

По словам Красильниковой, чаще всего деловые люди испытывают трудности в поиске романтического партнера из-за нехватки времени и попыток оптимизировать процесс знакомств. «Если превратить свидания в рутину, можно быстро выгореть. Любовные отношения не подчиняются строгим бизнес-метрикам. В отличие от деловой сферы, где все измеряется показателями, в любви работают случайность, химия и эмоции», — поясняет Красильникова.

Она посоветовала таким россиянам попытаться вписать свидания в свой график так, чтобы это не вызывало стресса. PR-директор порекомендовала начинать с коротких встреч — например, устраивать их за завтраком. «Завтрак — идеальное время для первого свидания. Он короткий, ненавязчивый, и при этом всегда есть повод закончить встречу: впереди рабочий день», — отметила она. При этом Красильникова подчеркнула, что подходящим форматом может стать и ланч, и ужин — все зависит от ритма жизни человека и его комфорта.

Она также посоветовала бизнесменам и состоятельным карьеристам не демонстрировать на свидании достаток, намеренно доставая ключи от дорогого авто или выбирая излишне дорогой ресторан. Красильникова подчеркнула, что получить удовольствия от свиданий не так сложно, нужно просто не относиться к ним как к работе и искать темы беседы за пределами рабочих амбиций и успехов. Кроме того, по ее мнению, на время встречи лучше отложить телефон в сторону и сосредоточиться на том, чтобы лучше узнать нового человека.

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.