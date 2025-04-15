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17:29, 15 апреля 2025Мир

Дети массово начали терять сознание в школе под Варшавой

RMF24: Под Варшавой 24 ребенка одновременно начали терять сознание
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В селе Стара-Весь под Варшавой 24 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет начали терять сознание. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Инцидент произошел утром 15 апреля в школьном спортзале, где проходила церемония, посвященная Пасхе. В ней приняли участие около 300 школьников и учителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые школьники после церемонии начали жаловаться на боли в животе и головокружение. Семеро детей уже доставлены в больницу. Причины случившегося пока неизвестны, однако руководство школы исключило возможность отравления угарным газом.

Ранее в этом году похожий случай произошел в Иркутской области, в школе поселка Мишелевка, где дети начали падать в обморок на торжественной линейке в честь снятия блокады Ленинграда.

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