Дети массово начали терять сознание в школе под Варшавой

RMF24: Под Варшавой 24 ребенка одновременно начали терять сознание

В селе Стара-Весь под Варшавой 24 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет начали терять сознание. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Инцидент произошел утром 15 апреля в школьном спортзале, где проходила церемония, посвященная Пасхе. В ней приняли участие около 300 школьников и учителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые школьники после церемонии начали жаловаться на боли в животе и головокружение. Семеро детей уже доставлены в больницу. Причины случившегося пока неизвестны, однако руководство школы исключило возможность отравления угарным газом.

Ранее в этом году похожий случай произошел в Иркутской области, в школе поселка Мишелевка, где дети начали падать в обморок на торжественной линейке в честь снятия блокады Ленинграда.