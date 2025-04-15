Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 15 апреля 2025Наука и техника

Эксперты определили неожиданные последствия потребления поваренной соли

Daily Mail: Потребление соли повышает риск развития депрессии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookopress.com

Добавление соли в готовую пищу может значительно увеличить вероятность развития депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Синьцзяна, изучив данные почти полумиллиона человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию, у людей, которые регулярно досаливали еду, риск депрессии был на 43 процента выше, а тревожности — на 39 процентов, по сравнению с теми, кто почти не использовал соль. Даже у тех, кто делал это лишь иногда, вероятность проблем с психическим здоровьем возрастала на 5–8 процентов.

Механизм этой связи пока до конца не ясен. Ученые предполагают, что соль может ускорять биологическое старение организма, влиять на уровень гормонов настроения — серотонина и дофамина — или нарушать работу нервной системы через повышение артериального давления.

Авторы подчеркивают, что это первое крупное исследование, которое выявило выраженную положительную связь между добавлением соли в пищу и риском депрессии и тревожных состояний. Они рекомендуют учитывать этот фактор при формировании рациона, особенно людям, склонным к психологическим нарушениям.

Ранее, в марте 2025 года, исследователи определили пользу поваренной соли. Оказалось, соль может не только придавать вкус пище, но и помогать в точечной доставке лекарств. Ученые из Йельского университета выяснили, что изменение ее концентрации в жидкости заставляет микрочастицы двигаться в нужном направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы утомили миллионы людей». Вице-спикер Госдумы против Мизулиной. От нее хотят извинений и объяснений насчет бюджетных денег

    Жителей покинутых мужчинами ради СВО поселков предупредили о смертельной опасности

    В российском городе пройдет масштабный марафон свиданий

    Россия попросила ОАЭ конфисковать пять квартир в Дубае у бывшего полицейского из Москвы

    Россиянин согласился установить домофон и потерял полмиллиона

    Минирование Курской области описали шестизначным числом

    Россиянка укрыла ребенка от столкновения с кроссовером и впала в кому

    В США рассказали о бессмысленности окололунной станции Gateway

    В российском городе родители школьников устроили голосование на исключение ученика

    Главу службы безопасности крупной российской атомной станции отправили в СИЗО за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости