Эксперты определили неожиданные последствия потребления поваренной соли

Daily Mail: Потребление соли повышает риск развития депрессии

Добавление соли в готовую пищу может значительно увеличить вероятность развития депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Синьцзяна, изучив данные почти полумиллиона человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию, у людей, которые регулярно досаливали еду, риск депрессии был на 43 процента выше, а тревожности — на 39 процентов, по сравнению с теми, кто почти не использовал соль. Даже у тех, кто делал это лишь иногда, вероятность проблем с психическим здоровьем возрастала на 5–8 процентов.

Механизм этой связи пока до конца не ясен. Ученые предполагают, что соль может ускорять биологическое старение организма, влиять на уровень гормонов настроения — серотонина и дофамина — или нарушать работу нервной системы через повышение артериального давления.

Авторы подчеркивают, что это первое крупное исследование, которое выявило выраженную положительную связь между добавлением соли в пищу и риском депрессии и тревожных состояний. Они рекомендуют учитывать этот фактор при формировании рациона, особенно людям, склонным к психологическим нарушениям.

Ранее, в марте 2025 года, исследователи определили пользу поваренной соли. Оказалось, соль может не только придавать вкус пище, но и помогать в точечной доставке лекарств. Ученые из Йельского университета выяснили, что изменение ее концентрации в жидкости заставляет микрочастицы двигаться в нужном направлении.