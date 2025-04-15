Эрмитаж закрыли для посетителей из-за анонимной угрозы

Музей Эрмитаж объявил о закрытии из-за анонимной угрозы безопасности

Вход в Главный музейный комплекс музея Эрмитаж закрыли из-за анонимного сообщения с угрозой безопасности учреждения. Об этом пресс-служба сообщила в официальном Telegram-канале.

«Сейчас вход временно закрыт, проводится проверка всех залов и служебных помещений. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут прийти в Главный музейный комплекс в любой другой день», — написали представители Эрмитажа.

В музее также сообщили, что объявят о возобновлении работы в отдельном посте.

Ранее стало известно о скандале в музее Эрмитаж. Девушку якобы не пустили в музей из-за роскошного наряда, запросив деньги за съемку.