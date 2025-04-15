ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве из-за планов Вучича посетить парад 9 мая

FT: ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве в случае визита Вучича на парад 9 мая

Европейский союз (ЕС) пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По мнению европейских чиновников, визит Вучича в Москву «нарушит критерии членства в ЕС», из-за чего Сербии может быть отказано во вступлении.

«Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену», — приводит издание слова канцлера министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевиова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Также на параде Победы будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич, и в тот же день он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.