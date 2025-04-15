Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:53, 15 апреля 2025Экономика

Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Финансист Мехтиев: Ограничения на снятие наличных коснутся в основном мошенников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Массового ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года не произойдет — оно затронет тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций. Об этом агентству «Прайм» сообщил Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек».

Как считает эксперт, данная мера в основном затронет дропперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Кроме того, она позволит снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии.

Обычно под воздействием подобных методов жертва находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз, однако с правовой точки зрения человек совершает навязанные операции в «уме и здравии», объяснил Мехтиев. Он отметил, что предотвращение рисков такого влияния основано на постоянном анализе финансового поведения клиента банка. Если оно оказывается нестандартным, банкам дано право на блокировку снятия наличных или ограничение лимита выдач.

Помимо этого, отметил собеседник агентства, если физическое лицо попало в список лиц, причастных к мошенническим операциям, закон предписывает разрешать операции до 100 тысяч рублей, что достаточно для обеспечения жизнедеятельности, но меньше, чем требуется для транзитных операций.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что в России не планируется ввод массовых ограничений на снятие наличных в банкоматах, такая мера коснется только тех, кого заподозрили в участии в дропперских схемах.

    Обсудить
    Последние новости

    Очевидцы сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске

    В Германии сделали неприятное открытие о своих танках на Украине

    Выявлено скрытое действие рака на мозг

    Команда Трампа призвала его занять более жесткую позицию по России

    При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

    ВСУ ударили по гаражу скорой помощи в Курске

    48-летняя звезда «Клона» похвасталась фигурой в бикини

    Участник шоу показал секс-игрушку от коллеги и оказался в центре скандала

    Появились новые детали атаки ВСУ на Курск

    Жених расправился с невестой за два дня до свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше