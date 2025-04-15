Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Финансист Мехтиев: Ограничения на снятие наличных коснутся в основном мошенников

Массового ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года не произойдет — оно затронет тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций. Об этом агентству «Прайм» сообщил Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек».

Как считает эксперт, данная мера в основном затронет дропперов или других лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Кроме того, она позволит снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии.

Обычно под воздействием подобных методов жертва находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз, однако с правовой точки зрения человек совершает навязанные операции в «уме и здравии», объяснил Мехтиев. Он отметил, что предотвращение рисков такого влияния основано на постоянном анализе финансового поведения клиента банка. Если оно оказывается нестандартным, банкам дано право на блокировку снятия наличных или ограничение лимита выдач.

Помимо этого, отметил собеседник агентства, если физическое лицо попало в список лиц, причастных к мошенническим операциям, закон предписывает разрешать операции до 100 тысяч рублей, что достаточно для обеспечения жизнедеятельности, но меньше, чем требуется для транзитных операций.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что в России не планируется ввод массовых ограничений на снятие наличных в банкоматах, такая мера коснется только тех, кого заподозрили в участии в дропперских схемах.