Генсек НАТО высказался о переговорах по Украине

Рютте: Переговоры по урегулированию на Украине идут нелегко

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут нелегко. Об этом в ходе визита в Одессу заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

«Мы [с Владимиром Зеленским] говорили о важных переговорах, которые президент [США] Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки», — сказал он.

По словам генсека, НАТО поддерживает стремление Трампа к миру.

Во вторник, 15 апреля, Рютте и Зеленский вместе посетили Одессу. Генсек уточнил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.