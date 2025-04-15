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17:14, 15 апреля 2025Мир

Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу

Рютте рассказал, что посетил Одессу вместе с Зеленским
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 15 апреля. Об этом генсек НАТО сообщил в социальной сети X.

«Сегодня я посетил Одессу вместе с Зеленским», — рассказал он.

По итогам поездки Рютте отметил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что хочет поддержать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению прочного мира на Украине.

До этого Рютте подчеркивал, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса надолго, в таком качестве ее будут рассматривать и после завершения украинского конфликта.

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