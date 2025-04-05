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00:08, 5 апреля 2025Мир

В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой

Генсек НАТО Рютте заявил, что Россия надолго останется угрозой для альянса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса надолго, в таком качестве ее будут рассматривать и после завершения украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«НАТО будет продолжать рассматривать Россию как долгосрочную угрозу и после завершения войны на Украине», — подчеркнул Рютте, отметив, что предполагать обратное было бы наивно.

Ранее Рютте признал, что Россия не примет сценарий, при котором ей придется покинуть новые регионы.

До этого генсек альянса призвал страны НАТО противостоять России в Арктике. Его слова прозвучали в контексте высказанных администрацией США притязаний на Гренландию.

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