Генсек НАТО призвал страны альянса противостоять России в Арктике

Рютте: Арктические страны НАТО должны сотрудничать для противостояния с РФ и КНР

Арктические страны НАТО, включая США, должны активно сотрудничать для противостояния России и Китаю в Арктике. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Слова генсека прозвучали в контексте высказанных администрацией президента США Дональда Трампа притязаний на Гренландию. «Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой», — отметил Рютте, призвав страны военного блока к единству для противодействия РФ и КНР в регионе.

Глава Североатлантического альянса также обратил внимание на «нехватку ледоколов» у государств НАТО.

Ранее Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Такое заявление политик сделал после того, как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посетил крупнейший остров на Земле. В ходе визита он обвинил Данию в том, что она неспособна защитить территорию.

Сам глава Белого дома высказал мнение, что США нужно присоединить Гренландию, чтобы обеспечить международную безопасность. Штаты в любом случае завладеют арктическим островом, так как это необходимо для национальных интересов, заверил политик.