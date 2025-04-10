Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 10 апреля 2025Мир

В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

Рютте решил поддержать Трампа в усилиях по достижению мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет поддержать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению прочного мира на Украине. Об этом он заявил в интервью для японского телеканала NHK.

«Нет никакого особого секрета, мне нравится с ним работать, и я думаю, что ему тоже», — отметил Рютте в интервью японским журналистам.

При этом генсек НАТО подчеркнул важность прочного и устойчивого мира на Украине, а не временного урегулирования.

11 марта Рютте заявил, что политика президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине и его окончанию является правильной. Он отметил, что в результате действий Соединенных Штатов может быть достигнуто мирное соглашение, в котором «нуждаются жители Украины».

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Россиянин украл рельсорезный станок на станции, попал на видео и теперь пойдет под суд

    В России вырос оборот наличных

    Китай призвал Украину воздержаться от безответственных заявлений после слов Зеленского

    В Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда»

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше