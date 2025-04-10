В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

Рютте решил поддержать Трампа в усилиях по достижению мира на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет поддержать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению прочного мира на Украине. Об этом он заявил в интервью для японского телеканала NHK.

«Нет никакого особого секрета, мне нравится с ним работать, и я думаю, что ему тоже», — отметил Рютте в интервью японским журналистам.

При этом генсек НАТО подчеркнул важность прочного и устойчивого мира на Украине, а не временного урегулирования.

11 марта Рютте заявил, что политика президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине и его окончанию является правильной. Он отметил, что в результате действий Соединенных Штатов может быть достигнуто мирное соглашение, в котором «нуждаются жители Украины».