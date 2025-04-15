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16:40, 15 апреля 2025Силовые структуры

Главу службы безопасности крупной российской атомной станции отправили в СИЗО за взятки

Глава службы безопасности Белоярской АЭС отправили в СИЗО за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Белоярский районный суд отправил в СИЗО главу службы безопасности Белоярской атомной станции (БАЭС) Владимира Соколова за взятки. Об этом сообщает URA.RU

По данным агентства, Соколова задержали 11 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Он пробудет под стражей до 10 июня. Подробности дела пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали главного врача медицинского учреждения за взятки на общую сумму более миллиона рублей.

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