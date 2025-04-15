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14:48, 15 апреля 2025Экономика

Производителям российской электроники откажут в субсидиях

«Ведомости»: Минпромторг прекратит выдавать субсидии производителям электроники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Минпромторг прекратит выдавать субсидии российским производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ), предлагая им взамен воспользоваться механизмом льготного кредитования. Об этом со ссылкой на письмо, направленное в адрес компаний, сообщают «Ведомости».

Автором документа выступило ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники», подконтрольное министерству. Оно также напомнило, что у разработчиков промышленной инфраструктуры есть возможность обратиться за предоставлением займа в Фонд развития промышленности (ФРП).

Расходы на разработку ЭКБ планируется передать Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ, также известен как «фонд Бортника»).

ФГБУ попросили адресатов проверить, готовы ли они к нововведениям. Новые правила предоставления поддержки определят во втором полугодии, пока конкретные моменты только вырабатываются.

Представитель Минпромторга рассказал, что пересмотр финансирования отрасли проводится для улучшения предоставляемых мер поддержки и дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции.

Еще в июне прошлого года стало известно, что у разработчиков радиоэлектронной продукции возникли проблемы с субсидиями, хотя формально программу не останавливали. Эксперты отмечали, что на ситуацию, скорее всего, повлияло исчерпание средств в программе и отсутствие источников дополнительного финансирования.

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Гендиректор АРПЭ Иван Покровский считает, что переход от прямых субсидий к льготному кредитованию смогут пережить производители оборудования, а вот разработчикам микросхем ничего не светит из-за ограниченных объемов рынка и значительно больших расходов. Без гарантии спроса на разработку микросхем, которая требует государственного регулирования, банки вряд ли согласятся принять риски кредитования даже с учетом льгот.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш уверена, что льготное кредитование окажется менее выгодно, чем субсидия, потому что последняя не подлежит возврату.

Ранее сообщалось, что единственный в России производитель отечественных телевизоров — воронежский завод «Квант» — остановил выпуск продукции под брендом Irbis во всех вариантах. Причиной названы отсутствие спроса на нее в госучреждениях и невостребованность у обычных покупателей.

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