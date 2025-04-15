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16:16, 15 апреля 2025Экономика

Китай пообещал нарастить покупку СПГ в России

Посол КНР Ханьхуэй заявил о готовности китайских компаний покупать СПГ в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В этом году китайские компании нарастят покупку российского сжиженного природного газа (СПГ). Такое обещание в рамках Евразийского нефтегазового форума в разговоре с журналистами дал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

По его словам, готовых к этому покупателей из Китая очень много, они постоянно обращаются в посольство с просьбой помочь в установке контактов с российскими поставщиками, и дипломаты пытались оказать им поддержку. Отвечая на вопрос, станут ли увеличиваться поставки, Ханьхуэй заявил, что так и случится.

Вместе с тем посол не уточнил, на какие именно СПГ-проекты рассчитывают китайские заказчики. В этом году Россия не готова запускать новые предприятия, а значит, увеличить поставки в Китай возможно только за счет сокращения продаж по другим направлениям. Для этого китайский экспорт должен оказаться выгоднее, чем предложения конкурентов.

В том же разговоре дипломат усомнился в возможности организовать поставки российского газа через Казахстан, о чем в конце прошлого года рассказал вице-премьер Александр Новак. Ханьхуэй объяснил, что российская сторона проводит подсчеты, но Пекину такой маршрут невыгоден. Газ будет слишком дорогим, а для транзита придется строить новый газопровод, что приведет к расходам.

Маршрут через Казахстан начали обсуждать на фоне затягивания строительства газопровода «Сила Сибири-2». Москва много лет считает вопрос решенным, однако руководство Китая полностью прекратило упоминать проект. По данным СМИ, стороны не могут прийти к согласию по стоимости поставок.

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