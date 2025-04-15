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11:51, 15 апреля 2025Ценности

Марьяна Ро снялась в микроюбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) снялась в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на кадре боком к камере. Она позировала в узком топе-бандо и белой микроюбке с оборками, которая частично обнажала ягодицы.

Также девушка запечатлела себя на коврике для йоги в черной майке и зеленых велосипедках во время тренировки.

В марте Марьяна Ро сняла бюстгальтер перед камерой.

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