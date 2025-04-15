Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:26, 15 апреля 2025Экономика

Минобороны подало иски к стройподрядчикам на десятки миллиардов рублей

Минобороны РФ подало иски к стройподрядчикам на сумму свыше 30 миллиардов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress

Минобороны России направило в арбитражный суд Москвы к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений. Общая сумма исковых требований превышает 31,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Так, к ФГУП «Главное управление специального строительства» предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 миллиарда рублей. ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» стало ответчиком по 7 искам на сумму свыше 10,9 миллиарда рублей.

Требования в общем размере более 5,3 миллиарда рублей заявлены в двух исках к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Порядка 1,3 миллиарда рублей российское оборонное ведомство требует в трех исках к АО «Главное управление обустройства войск».

Ранее стало известно, что Министерство обороны подало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД. Детали заявления не уточняются, а сумма искового заявления составляет 5,5 миллиона рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

    Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

    Главу российской компании арестовали за хищение миллиардов из бюджета

    Китай представил истребитель с лазерными пушками

    Момент массированного удара ВСУ по Курску дронами-камикадзе сняли на видео

    ЦБ отозвал лицензию у одного банка

    В России обвинили Украину в попытке сорвать перемирие

    Россиянин рассказал о поисках девушками «богатых папиков» в Лондоне

    Определен способ повышения либидо

    Пьяный россиянин набросился на школьника с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше