Минобороны подало иски к стройподрядчикам на десятки миллиардов рублей

Минобороны РФ подало иски к стройподрядчикам на сумму свыше 30 миллиардов рублей

Минобороны России направило в арбитражный суд Москвы к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений. Общая сумма исковых требований превышает 31,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Так, к ФГУП «Главное управление специального строительства» предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 миллиарда рублей. ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» стало ответчиком по 7 искам на сумму свыше 10,9 миллиарда рублей.

Требования в общем размере более 5,3 миллиарда рублей заявлены в двух исках к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Порядка 1,3 миллиарда рублей российское оборонное ведомство требует в трех исках к АО «Главное управление обустройства войск».

Ранее стало известно, что Министерство обороны подало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД. Детали заявления не уточняются, а сумма искового заявления составляет 5,5 миллиона рублей.