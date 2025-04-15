Минюст внес организации Элтона Джона в список нежелательных в России

Минюст внес в список нежелательных организации Элтона Джона

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организации 78-летнего британского певца и композитора Элтона Джона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, попали американские и британские компании музыканта Elton John AIDS Foundation, а также британский фонд «Справедливость для журналистов».

Ранее в России признали нежелательными фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation, основанной Элтоном Джоном.