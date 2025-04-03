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08:39, 3 апреля 2025Силовые структуры

В России признали нежелательными фонды Элтона Джона

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонды Элтона Джона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation, основанной 78-летним британским певцом и композитором Элтоном Джоном, признаны нежелательными в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что неправительственные организации, прикрываясь гуманитарными проектами, тесно взаимодействуют с международными институтами, продвигающими идеи экономической блокады России. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, Elton John AIDS Foundation «в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), западных моделей семьи, смены пола».

Ранее в России нежелательной признана деятельность финансируемой недружественными странами организации The European Leadership Network за антироссийскую повестку.

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