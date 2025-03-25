Европейскую организацию признали в России нежелательной за антироссийскую повестку

ГП признала нежелательной в РФ The European Leadership Network

В России нежелательной признана деятельность финансируемой недружественными странами организации The European Leadership Network. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Организация создана в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее целями являются разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности. Финансирование идет от НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии, Фонда имени Генриха Бёлля (признана нежелательной организацией в России).

Реальными целями этой организации является пропаганда расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки и поддержка преступлений украинских неонацистов. На своих ресурсах она размещает материалы, в которых цели специальной военной операции называют захватническими.

Также для сбора различной информации и работы с молодежью создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Оно активно финансируется организациями из списка нежелательных в нашей стране.

Ранее в России признали нежелательной деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, распространяющей фейки о спецоперации и агитирующей против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.