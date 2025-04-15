Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:07, 15 апреля 2025Экономика

Москвичи продали десятки тысяч квартир на вторичном рынке

Более 33 тыс. сделок на рынке вторичного жилья Москвы оформлено с начала года
Мария Черкасова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С января по март в Москве было зарегистрировано 33 909 переходов прав на жилье по договорам купли-продажи и мены жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Отмечается, что с начала года интерес к покупке квартир на вторичном рынке Москвы не снижается, а с февраля по март число регистраций держится на уровне свыше 12 тысяч переходов прав. Совокупный квартальный показатель при этом превысил данные первых трех месяцев прошлого года на 3,7 тысячи сделок, отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

В основном москвичи приобретают квартиры в массовом сегменте жилья в границах «старой» Москвы. Доля дорогостоящих лотов менее существенна.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (30 155 сделок) рост составил 12,5 процента, к показателям 2023 года (33 144) — 2,3 процента.

Ранее стало известно, что медианная цена квадратного метра в столице на второй квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей. В 2024 году средний ценник на жилплощадь в Москве равнялся 175,6 тысячи рублей. Таким образом, за год стоимость «квадрата» в столичных квартирах выросла более чем на тысячу рублей (0,62 процента). Отмечается также, что за первые три месяца 2025 года жилье в Москве подорожало сильнее, чем за весь 2024-й. Так, если с января по март готовые объекты прибавили в цене 1,3 процента, то по итогам 2024 года — только 0,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    Названо максимальное наказание зарубившей троих детей россиянке

    Тележурналистка решила почитать комментарии под ее репортажем и неприятно удивилась

    Армия США анонсировала создание человеко-машинного формирования

    Москвичи продали десятки тысяч квартир на вторичном рынке

    Спецификации ракет Taurus из предполагаемых поставок Украине назвали

    Россиянин под наркотиками ударил сотрудницу аэропорта и вырвал у нее клок волос

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости